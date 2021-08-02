大陸江蘇省南京市自7月20日於南京祿口機場發現多名員工檢出感染新冠肺炎後，疫情持續蔓延至全大陸。南京市今（8月2日）舉行第十三次記者會，會上通報，本次南京疫情215例確診病例中，有多位兒童感染，最小的患者年紀僅有8個月大。

南京市衛健委副主任楊大鎖說，本次兒童的流行病學發病特點主要表現為，以家庭為單位的聚集性發病，最小的患者年紀僅有8個月大，目前病區患兒總體病情穩定，尚未發生重症病例。

截至目前，南京215例確診病例均在南京市第二醫院湯山院區（南京市公共衛生醫療中心）治療，目前所有患者病情尚平穩，昨日8例輕型轉普通型。

楊大鎖說，針對14歲以下病例，收治過程中，考慮到患兒的生活、成長、心理需要，醫療隊納入了成人團隊來共同管理。

楊大鎖提醒，由於兒童的自身防護意識不強，希望家長做好自身和孩子的防護，懷疑自己與已知陽性患者有接觸史和密接史的，家長要主動、及時和社區聯繫。