由於市場需求強力反彈，刺激全球貿易量飆升，供不應求狀況導致運價持續攀高，外界關注貨運市場何時才能趨穩，對此，有專家表示，在明年2月的農曆新年前，緊繃的狀況都不會緩解，此外也有人認為，狀況到明年年中都很難趨緩，除非發生意外事件讓經濟放緩。

AmericanShipper報導，所有美國零售商為了準備年底的耶誕、新年假期的商品，已提早向外拉貨，使得貨運旺季提早報到，造成運價居高不下，有不少航運高層認為，在明年2月的農曆新年前，貨運緊繃的狀況並不可能緩解。

貨運代理商Freight Right Global Logistics創辦人Robert Khachatryan則認為，只有需求量下降60至70%，才能看到市場出現改善，「對於恢復的時間表持悲觀態度，除非受到通膨或外部事件影響，導致經濟發展趨緩，才能快速降低需求。」

Robert Khachatryan補充說道，「現在主要是基礎設施的容量問題，就算你增加許多船隻，去解決缺船、缺櫃狀況，但只要港口、倉庫的空間不足，整體狀況都很難改善。」

此外，有貨運代理商將企業搶船的狀況形容成「瘋狂的股票市場」，只要航班時間一公布，就吸引許多廠商下訂，Robert Khachatryan說：「所有託運人都看到這個狀況，因此明年他們將更早開始訂購，這也是為什麼我們認為明年不會趨緩的原因，可能在3月份就開始為聖誕節準備。」