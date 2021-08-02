根據中央氣象局資料，社頭附近24小時累積雨量達136毫米，相當驚人。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

大量雨水夾帶著泥沙將整條馬路覆蓋住，泥沙內還有不少樹葉枯枝等廢棄物，由於當地是著名的景觀餐廳區域，許多餐廳在外鋪設的美化土方、草皮等也都被沖刷開來。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

只要下大一點的雨，上方水流就會把泥沙、雜草等廢棄物沖刷下來，整條路根本看不清楚，但其實上方有一個小型的沈砂池防洪，但這種雨勢可能承受不了。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

昨天深夜到今天早上，雨彈狂襲彰化，導致社頭鄉協和村坡姜巷附近，大量雨水夾帶泥沙中刷下來，整條馬上路都是泥河，讓人分不清楚是馬路還是溝渠，根據中央氣象局資料，社頭附近24小時累積雨量達136毫米，相當驚人。

大量雨水夾帶著泥沙將整條馬路覆蓋住，泥沙內還有不少樹葉枯枝等廢棄物，由於當地是著名的景觀餐廳區域，許多餐廳在外鋪設的美化土方、草皮等也都被沖刷開來，豪雨不斷讓附近的餐廳都相當頭痛，深怕雨勢持續，會有更嚴重的災難發生。

協和村長劉聰波就說，這邊是社頭、員林、南投的交界處，應該有許多泥沙都是從南投流瀉下來，這附近有很多高鐵景觀餐廳，常常假日把這裡擠得水洩不通，從昨晚到今天早上大雨不斷，黃色的泥沙不動從上方沖刷下來，連車的都不好走了，更不用說摩托車或行走。

劉聰波還說，只要下大一點的雨，上方水流就會把泥沙、雜草等廢棄物沖刷下來，整條路根本看不清楚，但其實上方有一個小型的沈砂池防洪，但這種雨勢可能承受不了，早就滿了，加上南投山上那邊可能溝渠久沒整治清淤，才讓滾滾黃泥沖刷下來，希望有關單位能夠重視，以免發生更嚴重的災害。