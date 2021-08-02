大雅區部分住在較偏僻的居民，至今仍無自來水可用，立委楊瓊瓔等爭取經費。（陳淑娥攝）

台中市大雅區秀山里部分住戶長期無自來水可用，因無力負擔每戶40多萬元自來水接管費用，多年來以地下水做為民生之用，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森今邀集水公司會勘，協助爭取經費補助248萬元辦理延管工程，預計10月底前完成工程送水，提供用戶穩定的飲用水，改善生活品質。

秀山里里長蔡錦瑭、員林里里長張本侒指出，雅秀路15巷及員林里大林路322巷、神林路一段388號一帶，因有些住家蓋在較偏遠產業道路旁，離大馬路自來水管有好幾百公尺，當初房子蓋好申請自來水，延管費用要好幾十萬元，根本無力負擔，居民只好長期使用地下水，今年上半年旱象，常抽不到水，只好到加水站買水喝。

吳顯森議員服務處秘書劉孝民強調，居民多年來因沒自來水使用造成生活上非常不便，應該早日處理，以免造成民怨，以解決秀山里、員林里部分巷道住戶無自來水可用的困擾，改善居民生活品質。

水公司第四區管理處大雅營運所主任謝宗良指出，該地區居民有申請自來水管線的需求，可盡速向自來水公司申請，來省下部分接水費用，延管工程埋設管材採用新式延性鑄鐵管材質，可確保飲用水品質，其耐震度較高故防漏性亦有顯著提昇，讓用年限可達40年之久。

楊瓊瓔說，大雅區秀山里雅秀路15巷延管工程，預計工程經費60萬元，埋設100公尺管線，現階段已在設計中，9月中旬可進場施工。另大雅區員林里大林路322巷、神林路一段388號一帶延管工程，工程經費188萬元，埋設320公尺管線，現階段已在設計中，預計9月中旬進場施工，上述兩案經費合計248萬元，10月底前完工供水。

台中市經濟發展局專委謝公耀表示，市府感謝中央相關單位補助工程費，以及楊瓊瓔立委及吳顯森議員鼎力協調施做長度及相關用戶預繳費用、大雅區公所協助配合相關事宜，使全案得以順利，期以完工後大雅少數無自來水地區居民用水無虞，未來仍將持續向中央爭取自來水相關改善計畫，致力提升市民健康無虞用水環境。