過敏兒福音，國際過敏免疫權威、成大特聘教授，英國牛津大學生化免疫學博士：王志堯八月起接任中國醫藥大學兒童醫院院長。在他領軍下，兒童醫院的過敏免疫風濕科，將自八月起在中部首開「過敏診斷治療中心」。

中國醫大兒童醫院前任院長傅雲慶3月8日回台中榮總接任副院長一職，爾後該院院長由中醫大副校長蔡輔仁兼任；王志堯八月正式上任，除在兒童醫院的過敏免疫風濕科開「過敏診斷治療中心」，結合中國醫藥大學附設醫院中醫兒科對中草藥療法的研究與專業，於兒童過敏中西醫全人照護整合門診提供過敏病童同步國際的個別化「家庭治療計畫」，包含藥物治療、舌下減敏治療與家庭環境改善方案等，並進行一年的門診追蹤。

王志堯為亞太過敏氣喘及臨床免疫學會(APAACI)候任理事長，並擔任國際過敏組織(WAO)教育委員會委員、國際過敏期刊(WAO Journal)及亞太過敏期刊 (AP Allergy)主編，每年為全球亞太地區制定與國際接軌的治療方法，編著有「兒童氣喘指引」、「兒童皮膚炎治療指引」以及「過敏性鼻炎治療指引」三本亞太醫療專業用書，灼見王院長在國際上的引領地位。

王志堯曾在成大醫院任職33年，研發出舌下減敏療法，讓長年受過敏疾患之苦的孩子，不需要每月挨針，三年就能搞定過敏症狀。發表SCI論文超過160篇，被引用次數也超過4000次。曾獲得台灣兒童過敏免疫學會論文獎7次，成杏優秀論文獎9次，十大傑出青年醫學研究獎，李國鼎科技與人文講座金質獎章及英國皇家科學院訪問學者補助。

對兒童醫療有滿腔熱情的王志堯認為衛福部推動青少年親善照護機構認證的意義重大，他期許在兒童醫院達成扎根與拔尖的任務，扎根就是擴大醫療服務範圍進入社區，從女性懷孕開始，透過大數據分析身體狀況，改善環境過敏原、胚胎的營養照顧、母體的免疫調節來孕育健康的寶寶。拔尖的工作則是持續投資兒科專科醫師的養成，幫助年輕醫師有能力照顧急重難症與罕病病童。