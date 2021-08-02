測試廠欣銓(3264)法說會對2021年下半年釋出樂觀展望，預期市況及營運均可維持旺季水準，帶動整體營運表現略優於上半年，並看好在晶圓開出及電動車發展帶動下，車用需求將有顯著成長。投顧法人看好欣銓今年每股盈餘有望突破5元，維持「買進」評等。

欣銓股價在5月中下探35.05元波段低點後穩步走升，7月中起上攻力道轉強，近日歷經台股波動亂流後迅速回穩續揚，今（2）日開高後放量飆升7.94％至63.9元，再創歷史新高價，截至午盤維持近5.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周合計買超6766張。

欣銓第二季合併營收28.73億元，季增9.54％、年增26.29％，稅後淨利6.37億元，季增31.58％、年增39.54％，每股盈餘1.35元，全數改寫新高。上半年合併營收54.96億元、年增26.23％，使稅後淨利11.21億元、年增達44.21％，每股盈餘2.37元，均創同期新高。

欣銓發言人顧尚偉表示，上半年各應用營收均有成長，除儲存及車用外均成長達雙位數，其中通訊應用年增49.4％，主要受惠疫情及5G帶動手機、WiFi等行動裝置需求爆發。儲存營收年增約1％，主因比較基期較高，車用則受限晶圓供給吃緊，營收年增7.3％。

顧尚偉指出，欣銓各應用的毛利率差距不大，因去年起資本支出明顯擴大，使今年營收規模增加、帶動毛利率提升，但仍略受疫情及晶圓供給吃緊影響，目前新增產能尚未「火力全開」，目前預期下半年市況及營運可望維持旺季水準，表現可望略優於上半年。

顧尚偉透露，今年資本支出自33億元兩度追加至70.85億元，主因客戶組合、區域及業務均全面發展，帶動上半年各應用營收均明顯成長，公司看準未來良好契機，決議擴大投資掌握商機。龍潭新廠為因應5年後發展需求，預計至2024年末至2025年初才會投產。