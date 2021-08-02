最新公布的經濟數據顯示中國這個全球第二大石油消費國的工廠活動成長大幅下滑，加深了對中國經濟前景的擔憂，以及石油輸出國組織（OPEC）產油國提高產量，受此影響，周一國際油價跌約1%。

目前美國期油下跌0.95美元或1.3%，為72.99美元，稍早前一度跌至72.87美元低點。布蘭特原油期貨下跌逾1美元或1.5%，報每桶74.29美元。

OANDA資深分析師Edward Moya表示，中國一直引領著亞洲的經濟復甦，如果其經濟加速拉回，將加劇全球前景大幅下滑的擔憂。他並表示，原油需求前景仍不穩定，在全球疫苗接種情況改善之前，這樣的情況可能持續下去。

周一公布的一項商業調查顯示，因需求為一年多來首次陷入萎縮，中國7月工廠活動的擴張力道大幅下滑，而產品價格高漲是部分原因，突顯出這個世界製造中心所面臨的挑戰。

這項惡化的民間調查主要涵蓋出口導向型和小型製造商，與上周六發布的官方調查結果大致相符。該官方調查顯示中國製造業活動的增長速度創下17個月來新低。

根據路透社所做的調查，OPEC產油國7月產量升至2020年4月以來新高，亦為油價帶來壓力。根據與減產盟友達成的協議，OPEC進一步鬆綁產量限制，此外，最大原油出口國沙烏地阿拉伯亦逐步退出自願減產措施。

在全球疫情方面，儘管感染數持續攀升，但分析師認為疫苗接種率的提升將使嚴格封鎖的必要性受限。去年在疫情高峰期間實施的封鎖措施，導致原油需求受到重創。

稍早前美國國家過敏和傳染病研究所所長、拜登總統首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，他認為美國不會走上封鎖的回頭路，但由於Delta變種病毒導致疫情急升，「事情正在惡化」。

美國和英國周日宣布，他們認為伊朗上周四在阿曼（Oman）沿岸對一艘以色列經營的油輪發動攻擊，造成一名英國人和一名羅馬尼亞人死亡，兩國承諾與合作夥伴共同應對這起攻擊事件。