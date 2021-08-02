因美元走軟，加上全球最大生產國智利，最大的銅礦廠工人罷工的危機引發供應中斷擔憂，致周一倫敦(LME)銅價上漲。

(商品行情網)周一(8/2)截至台北時間11:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.25%，報每公噸9,752美元，盤中最高一度觸及每公噸9,787美元高點。

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