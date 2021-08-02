《商情》美元走跌 LME期銅漲0.25％ 12:182021/08/02 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走軟，加上全球最大生產國智利，最大的銅礦廠工人罷工的危機引發供應中斷擔憂，致周一倫敦(LME)銅價上漲。 (商品行情網)周一(8/2)截至台北時間11:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.25%，報每公噸9,752美元，盤中最高一度觸及每公噸9,787美元高點。 《商情》料需求下滑 大馬棕櫚油挫逾1％ 《商情》獲利了結 拖累紐約期金跌逾1％ #LME #期銅 #走軟 #全球最大 #生產國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》8月首交易日 美股期貨走高 11:102021/08/02 財經 《商情》需求增 日本橡膠周漲逾五個月新高 10:192021/08/02 財經 《韓股》晶片領漲 韓股走高 12:012021/08/02 財經 《國際產業》憂陸經濟放緩＋產油增加 國際油價跌1％ 12:182021/08/02 財經 房價漲不停 北市站上新高 04:102021/08/02 產業．科技 怕被盯上 六大壽險8月不升息 04:102021/08/02 金融．稅務 《電纜股》不鏽鋼市況誘人 華新填息逾八成 11:272021/08/02 財經 長榮反彈勁揚7.2％ 台積電漲10元 台股收盤狂漲255點 13:412021/08/02 財經 《半導體》業績掛保證 同欣電秒填息 10:192021/08/02 財經 《商情》賣壓湧現 紐約棉花續跌 10:192021/08/02 財經 《商情》需求驟減 國際鐵礦石價格重挫 12:012021/08/02 財經 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 - 產業財經 - 旺報 美貨運供應鏈快崩潰 零售商哀號曝衝擊慘況 - 財經 運價狂飆旺到何時？專家給出時間點 - 財經 台積電1致命傷敗給聯電 老手曝外資這動作扯爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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