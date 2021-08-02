中國大陸為降低鋼品出口，公告自2021年8月1日起，取消23個鋼鐵產品出口退稅。隨著大陸出口減少，有利亞洲鋼市供需狀況，第四季鋼市旺季可望調漲鋼價。中鋼(2002)今早股價穩揚，鋼鐵股股價亦愈走愈高。

中國大陸已於5月1日起取消了146個包括熱軋、冷軋、塗鍍板、不鏽鋼、管材等鋼鐵產品出口退稅，此次進一步取消23個包括冷軋、方向性電磁鋼等鋼鐵產品出口關稅。同時，也調高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅。

儘管先前傳出的中國大陸正考慮再對熱軋鋼捲等鋼品再課徵出口稅目前暫未公布，但持續取消23個鋼鐵產品出口退稅，降低大陸鋼品出口量，仍有助於亞洲鋼市後續市況的發展。

過往在出口退稅優惠下，中國為鋼品出口大國，每年出口量高達數千萬噸，5月已開始取消出口退稅，5月出口量527萬噸，較前4個月的月均量641萬噸減少。

此次政策調整後，雖然當前中國大陸國內冷軋和鍍鋅鋼板在國際市場仍有一定競爭力，但下半年而言，冷軋鍍鋅出口相對價差優勢將下降，預計下半年大陸冷軋鍍鋅出口總量將比去年同期減少。

此外，中國大陸今年下半年減產、減量的態勢明確，這也帶動近期中國鋼市行情回升，目前中國熱軋價格已從5月最低5200人民幣，上升到5800人民幣。

另一方面，俄羅斯鋼廠趕在8月課徵出口稅前，銷售低價熱軋到亞洲市場，預期此不利因素逐步化解，中鋼8月中旬將開出的9月盤價，重啟漲勢的機率愈來愈高。

中鋼7、8月內銷月盤盤價走平，季盤仍上漲4.1%，且外銷價仍有調漲，將帶動中鋼第三季營收、獲利表現仍有機會優於第二季，再創新高。目前國際鋼價續揚，中鋼(2002)看好第四季旺季需求。

中鋼看第四季旺季展望仍樂觀，今年獲利可期。中鴻(2014)第三季盤價仍小漲，以及下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等外銷報價上漲，今年碳鋼廠業績將都來到歷史高檔水準。