反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼板上游鋼廠燁聯(9957)、唐榮(2035)開出8月不鏽鋼板材價格，內、外銷全面大幅調漲，其中，內銷304系每公噸304大漲7500元，為連續第四個月上漲，有利不鏽鋼業者營運。

不鏽鋼重要原料鎳與鉻鐵國際價格持續上漲，另外，鉻鐵主要礦區南非發生暴動，印度則是疫情嚴峻，且中國大陸8月起又提高鉻鐵出口稅率，一再墊高鋼廠成本，加上國際不鏽鋼市場需求及價格皆強勢，因而推高不鏽鋼行情。

業界指出，由於疫情及國際政局不穩定，極端氣候與電力不足，造成重要原物料產區大幅減產或停產，料源短缺，加上船運緊張狀況持續，原料無法如期如數交運，致使鋼廠成本大增。

反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼龍頭廠燁聯調漲8月盤價，為連4漲，其中304系列熱冷軋鋼捲產品內銷每公噸大漲7,500元，430系列產品漲3,000元，外銷價格部份304系列產品漲300~400美元，430系列產品漲150~300美元。

唐榮也跟漲，304系列熱冷軋不鏽鋼板捲內銷每噸漲7,500元，316L附價維平盤；304系列產品外銷漲270~350元。

燁興(2007)8月盤價則採取個別議價，使接單價格較具彈性。

不鏽鋼上游鋼廠燁聯先前三個月已連續漲價合計16000元，8月每噸漲7500元，不但連四個月調漲，且累計漲幅23500元。

隨著主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，市場熱度亦可望延續至第四季。