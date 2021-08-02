夏姓男子在新店某騎樓違規擺攤，1年內被檢舉29次，新店警分局總共開罰4萬3500元。夏男提告抗罰，主張擺攤地點是「庇廊」而非騎樓，台北地院行政訴訟庭不採信，仍認定他違規，但發現警方誤認其中18張逾期，開錯金額，遂判決撤銷超過部分5400元，可上訴。

夏男在新北市某騎樓擺麵攤，去年5月到今年4月間一直被民眾檢舉，新店警分局認定他違反《道路交通管理處罰條例》「未經許可在道路擺設攤位」，總共開出29張1500元罰單，罰鍰總金額達4萬3500元。夏男不服，提起行政訴訟抗罰。

夏男主張，他在該處擺麵攤維生已經6年，去年5月才突然接獲舉發通知單，讓他覺得很困惑。他的攤位上方並無樓層覆蓋，只有遮蔽物，應屬於「住宅用地之庇廊」而非騎樓，警方忽視法律的明確，籠統地將騎樓涵蓋庇廊，而擴大處罰範圍，原處分已不合法。

夏男強調，他擺攤的地點並無公告禁止設攤，且有「維持人車通行之順暢」，另經新北市政府工務局、養護工程處、新店區公所共同會勘後，該地點為「空地」，且座落在私人土地，而非道路，不可使用《道交條例》處罰。

新店警分局抗辯，騎樓與庇廊均指建築物地面層外牆面至道路境界線間的空間，空間及功能並無差異，因此習慣上統稱為騎樓，現行法規並無「庇廊」一詞，且該處屬於市府騎樓整平計劃的一部分，供不特定人來往通行已達30年以上，應屬「供公眾通行之地方」，夏男確實違規。

法官採認警方的答辯，就算夏男在私人土地擺攤，並已取得地主同意，但為兼顧公益，私人財產利益必須有特別的犧牲，原處分認定夏男違規，並無違誤。

不過，根據《道交條例》裁罰基準表，違規擺攤部分，逾期30日內繳納罰鍰才開罰1500元，夏男有就其中18張罰單及時到案陳述意見，不能算他逾期，應只罰1200元，法官遂判決撤銷超過部分共5400元。