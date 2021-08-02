嘉義縣新港鄉自今2日零時起累積雨量已破300毫米，連新港奉天宮也鬧水災。（新港奉天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

奉天宮前中山路及周邊道路大約8、9點水位漸高，最深處已達成人大腿，廟前一整排店家、攤位全泡在水裡。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

奉天宮前中山路及周邊道路大約8、9點水位漸高，最深處已達成人大腿，廟前一整排店家、攤位全泡在水裡。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新港累積雨量全台第一 奉天宮也鬧水災

根據中央氣象局統計顯示，嘉義縣新港鄉自今2日零時至中午12點，累積雨量已破300毫米，全台第一，豪大雨也造成新港市區多處積淹水，不但新港奉天宮前中山路成了小河，廟裡也鬧水災，水位最深一度淹到小腿肚，連虎爺公仔也漂在水面，成了虎爺版的漂漂河。

奉天宮廟方人員表示，2年前一次豪大雨，水最多只淹到香客大樓，今天連廟前也一片汪洋，且不只外面淹，廟裡也淹，一早人員來上班，都忙著把地面上的文件物品往高度救，加上廟內有高底落差，低勢最低水深曾到水腿肚，所幸隨雨勢漸小，水位有稍微退去。

當地居民表示，奉天宮前中山路及周邊道路大約8、9點水位漸高，最深處已達成人大腿，廟前一整排店家、攤位全泡在水裡，餅店老闆無奈坐在水中看著大馬路，也有連鎖冷飲冰品店家大吐苦水，說水來得太快，根本來不及搶救，店家生財器具都因泡水損壞。

不只新港多處道路、低漥地區嚴重積淹水，嘉義縣各地也傳積淹水，部分道路黃水從農田溢流而出，不少大排水位已逼近臨界值，水利、消防等單位緊急派員到場監控中。