國立中山大學宣布2項重要變革，除了受到疫情影響決定這學期延後至9月23日開學外，更首度規畫第18周「不上課」，以「17＋1周」彈性授課作法，讓學生們不被現有的學制綑綁，擁有更多自主學習時間，以利接觸更多領域的學習機會。

根據統計，美國哈佛大學每學期16周、麻省理工學院15至16周，亞洲一流大學如韓國首爾大學16周、新加坡國立大學15周，而台灣的大專校院每學期則多達18周，為全球最長。中山大學教務長林伯樵表示，首度實施「17＋1週」彈性做法，讓學生選擇跨域修習微學分工作坊、數位自學課程，或可銜接出國交換學習、業界實習等，鼓勵學生更積極探索自我，甚至規畫提早畢業。

林伯樵指出，彈性調整學期長度也有利學生接軌國際，如國際企業實習規畫、國際學制轉換銜接等，使學生更具全球競爭力，但縮短學期長度的同時，也必須調整教學模式，以確保教學品質。

中山大學表示，雖然學期少了一周，但學生們獲得的學習並不會因此減少，在老師授課方面，必須把原本18周的內容作調整，濃縮重點讓學生們完整學習，主要是想讓學生們採取國外自主學習的方式，主動安排生涯規畫並朝著自身目標前進。

至於會不會擔心學校縮短學期，導致沒有規畫的學生將此變革視為提早放假？中山大學認為，參照國外大學做法，學期都只有15至16周，且大學生基本都已經成年，若強行逼迫學生到校上課，但卻無心學習也沒任何效果，採「17＋1」的彈性做法主要是想讓學生更靈活運用時間。

中山大學強調，校內教學單位已同步規畫舉辦多元、跨域的微學分工作坊，包括共學群相關活動、西灣國際沙龍、英語學習輔導角落、職涯講座、程式設計工作坊、創新創業工作坊等。在數位自學課程方面也已實施多年，由各學院推薦學生修習國際知名線上教學平台的數位課程，目前已推薦55門數位課程提供學生跨院自主學習，學生修習通過後，可採認畢業學分。