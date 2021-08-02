為慶祝中華代表隊於東京奧運有亮眼成績，超商及超市業者今推出咖啡第二杯10元優惠，除此之外，於全台門市購買金莎巧克力、金門高粱酒等指定商品也可享75折優惠。另外，全聯福利中心祭出球后戴資穎代言商品特價，眾多商品買一送一限時優惠；家樂福則是推出5大優惠，買家電送現金折價券，就連羽球用品也有85折優惠。

●OKmart

OK超商慶祝中華健兒昨（1）日創下兩銀一銅佳績，今（2）日全天OKCAFE大杯莊園級美式及拿鐵第2杯只要10元（現持悠遊卡付款，且購買同品項），若購買10杯再打5折，會員點數再送2020點，另外，購買金莎巧克力5入裝也可享兩件75折，以及58金門高粱千日醇300ml，特價360元起。

全聯推出球后戴資穎代言相關優惠。（圖／翻攝自全聯臉書）

全聯推出球后戴資穎代言相關優惠。（圖／翻攝自全聯臉書）

全聯推出球后戴資穎代言相關優惠。（圖／翻攝自全聯臉書）

●全聯福利超市

8月1日起至8月8日，推出多款商品福利卡限定買1送1起優惠，包括球后戴資穎曾代言的「娘家熬雞精」、「舒跑運動飲料」及「愛之味純濃燕麥」等。另外，「Crystal Valley礦沛氣泡水」、「悅氏Light鹼性水」、「本事橘品海苔」、「華元六福村Aircorn玉米脆餅」等；而金牌台灣啤酒期間限定推出的「金牌奧運應援罐」，6入特價151元，全台限量15萬組。

除此之外，許多象徵金牌的商品，如金莎巧克力、金牌啤酒及雀巢金牌微研磨咖啡等，也都有優惠。

家樂福為祝賀台灣國手在東奧有好的表現，祭出5大優惠。（圖／業者提供）

羽球用品也有優惠。（圖／業者提供）

●家樂福

為了慶祝球后戴資穎奪銀牌，家樂福即日起至8月4日，祭出5大優惠，包括會員獨享單筆購買冰箱、冷凍櫃、洗衣機（日立/國際牌除外）、含39型以上液晶顯示器或電視（SONY除外）的家電，滿5000元送500元家電現金折價劵。而單筆購買鍋具、濾水商品（開飲機濾芯除外），滿2000元送200元現金折價劵，此外，羽球用品也全面85折，

除了戴資穎外，家樂福同時也祝賀「麟洋配」羽球雙打勇奪金牌，推出「維力真爽系列風味麵」5包入特價59元，慶祝奪牌「真爽」。由於選手李洋為金門人，為了紀念歷史一刻，家樂福「金門店」直接送，同樣在即日起至8月4日，只要單日消費731元以上（紀念7月31日奪金），「真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵」直接送1袋，活動期間每日限量前100位。

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