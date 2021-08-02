「黑人」陳建州近日在IG分享觀看東奧賽事，被眼尖網友揪出用非法機上盒「安博盒子」收看，他第一時間否認，之後被挖出老婆「范范」范瑋琪曬的影片出現相同物件，才認錯道歉。昨(1日)晚間全民揪心戴資穎爭羽球女單金牌大戰，事後黑人發限時動態祝賀戴資穎獲得銀牌，網友又批他圖中裁掉了中華民國國旗，12小時後黑人再度發文，曬出該圖完整版對戴資穎喊話：「辛苦了」。

黑人長年關心台灣運動，近日全台瘋東奧賽事，他也不例外地分享了看比賽的翻拍照片，卻遭網友質疑是用非法途徑觀賽，第一時間黑人解釋是朋友群組傳的照片，網友進一步亮出范范上傳的影片中，家中確實有裝「安博盒子」。昨黑人終於對此發文道歉，更和范范一前一後轉發「愛爾達體育家族」臉書照片，間接表示力挺合法觀賽途徑。

黑人遭網友酸。（圖／翻攝自blackielovelife IG）

對此，「愛爾達體育家族」臉書小編昨也開嗆：「看盜版沒犯法，是賣你盒子的人犯法，所以支持犯法這樣ok?」強調用非法途徑是「支持犯法」這件事讓人看不過去。昨晚，黑人在限時動態貼出「愛爾達體育家族」臉書製作替戴資穎奪銀祝賀的圖片，卻因長寬限制截了左邊的國旗，又引來民眾砲轟。

戴資穎昨在東奧羽球女單獲得銀牌。（圖／季志翔攝）

黑人今早火速貼出慶賀戴資穎奪銀圖片的完整版，寫下：「辛苦了」，並標註戴資穎帳號，最後特別強調照片是由愛爾達體育家族所有，網友仍不領情，繼續開罵：「裁掉國旗現在才放上來」、「這次是用正版看的了嗎？限動為什麼把中華民國國旗裁掉啊？」但也有人為兩人送暖，說：「人非聖賢，錯了改進就好。你們夫妻對台灣的付出，不是大家的酸言酸語可以抹殺的，加油」、「我是沒用什麼安博的，聚焦回奧運吧，幫台灣選手加油，但我覺得黑人愛運動的心是真的」。