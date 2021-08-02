英國皇家海軍伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）航空母艦打擊群今(2日)通過台灣南端的巴士海峽，一路沿著台灣東部外海北上日本，大陸也派出軍艦一路尾隨，我方海軍軍艦也全程進行監控，上午駐防在台東志航基地的IDF戰機，在清晨7點45分也緊急起飛前往監控，兩個小時後才返回基地，國防部則低調表示，對台灣周遭的海空動態，均嚴密掌控。

英航母伊莉莎白女王號打擊群通過巴士海峽沿台灣東部外海北上，大陸軍艦一路尾隨，IDF戰機接獲命令也清晨急升空監控。(讀者提供)

據了解，伊莉莎白女王號昨(1日)通過東沙群島後往巴士海峽通過，大陸軍艦則在遠處一路尾隨，海軍也派遣艦艇進行監偵作為。

英航母伊莉莎白女王號打擊群通過巴士海峽沿台灣東部外海北上，大陸軍艦一路尾隨，IDF戰機接獲命令也清晨急升空監控。(資料照/美聯社)

據了解，英國第21航母打擊群（Carrier Strike Group 21，CSG 21）中，除了首度進行軍事巡航的「伊莉莎白女王」號外，還有「鑽石」號（HMS Diamond），以及「衛士」號（HMS Defender）等兩艘45型驅逐艦，以及「諾森伯蘭」號（HMS Northumberland）與「肯特」號（HMS Kent）等兩艘英皇家海軍23型巡防艦。

而支援艦是兩艘皇家海軍的輔助艦「競潮」號（RFA Tideforce），還有「維多利亞堡」號（RFA Fort Victoria），以提供燃油、食物，備用零組件與軍火等。至於水下則至少有1艘皇家海軍「機敏級」（Astute Class）核動力攻擊潛艦「機警」號（Artful）。

最特別的是，英國航母打擊群中還有美國的阿利伯克級驅逐艦「蘇利文兄弟」號驅逐艦（USS The Sullivans，DDG-68），以及荷蘭的七省級（De Zeven Provincien Class）防空指揮巡防艦「埃弗森」號（HNLMS Evertsen）。

據了解，伊莉莎白女王號航母打擊群今天通過巴士海峽，沿台灣東部海域北上後，進入西太平洋與美國、澳洲、日本等國，展開聯合演習。國防部則表示，對台灣周遭的海空動態，國軍均採聯合監偵作為，嚴密掌控台海周邊動態。