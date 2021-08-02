民眾就醫時，醫師可跨院調閱其他醫院的電子病歷，但毛寶貝卻不行，新北市動保處提案「總統盃黑客松」計畫「汪喵病歷ｅ點通」，邀集專家學者，建構電子化共通寵物病歷格式，並導入智能AI團隊輔助分析檢體，期望解決寵物就醫病歷移轉問題。

一名李姓飼主表示，自己飼養兩隻貓，之前幫貓咪辦理轉院手續時，因需要原看診動物醫院病歷，去動物醫院申請時被告知辦理流程複雜，還必須親自到院領取，整個過程耗時耗力，希望「動物醫院也能像人醫院健保系統一樣，病歷共通可以直接線上查詢」。

動保處表示，新北市家犬貓多達20多萬隻，飼主帶寵物就醫或轉院治療時，往往因無法直接查詢其他動物醫院就診紀錄，導致看診當下難以獲得最需要的醫療資源。

為解決這問題，動保處提案總統盃黑客松計畫，邀集新北市獸醫師公會、臨床執業獸醫師等專家學者合作，以數位資訊整合為出發點，建構電子化共通寵物病歷系統，輔以智能AI分析檢驗系統，能立即查詢毛寶貝過往看診紀錄，提升診斷檢驗效率，讓毛寶貝醫療更有保障，邀對此議題有興趣的民眾，到「總統盃黑客松」網站投票。

為落實政府「開放資料」的決心，行政院於2018年起開始舉辦「總統盃黑客松」競賽，今年是第四屆舉辦。