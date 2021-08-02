戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

「世界球后」戴資穎昨（1日）晚在東奧羽球女子賽上，與大陸勁敵陳雨菲上演金牌廝殺大戰，戴資穎沒到最後一刻仍不放棄，堅毅精神讓人佩服，不過負責轉播賽事的主播丁元凱，卻因為播報分貝太高、情緒太亢奮，被網嗆太吵、不專業，面對轉播風波，丁元凱也向媒體回應了。

體育主播丁元凱昨晚轉播戴資穎的金牌戰時，他稱呼大陸選手陳雨菲是「打不死的蟑螂」，還出現看錯界內、界外球的錯誤，而當陳雨菲拿下20分時，丁元凱甚至說：「小戴已經一腳踏在懸崖上了」，丁元凱不只發言引發爭議，他也遭指播報分貝太高、情緒太亢奮，被網嗆太吵、不專業。

丁元凱轉播風格掀起大票觀眾不滿，紛紛湧入丁元凱臉書留負評：「可以說一下為何陳雨霏就是蟑螂，而戴姿穎要站在懸涯邊嗎？？」、「吵不等於熱血」、「整場都你們的聲音，就不能得分完再來講解？」、「雖然你有你的播報風格不可否認，但是希望播報體育賽事方面，更專業一點公平公正的播報」，也有粉絲護航丁元凱，認為就是有人愛看又愛罵。

面對轉播風波，根據《三立新聞網》報導，丁元凱強調，自己是熱鬧型主播，並表示他在新聞台轉播，有很多人平時沒有接觸體育，所以他必須講得很白話，丁元凱說：「可能他們不滿意，但我也無法滿足所有人」。