受西南氣流影響，台灣中南部豪大雨，台中市烏日區三和里成功東路168號等附近巷內，因1日晚起大雨狂瀉，2日凌晨4點多起開始淹水，造成30多戶受災，台中市長盧秀燕2日上午與水利局視察表示，原因眾說紛紜，現階段先調來多部抽水機應急，水利局將進一步查明原因後改善。
盧秀燕表示，台中市雨非常大，至今累積雨量達300多公釐以上，大部分地區，是淹到馬路，但烏日三和里這邊，則是有30多戶淹水，有說是附近山坡泥水沖刷下來，但是水溝又小，才導致淹水，原因每個人說的都不同，與水利局來看過後，會討論進一步查明原因後改善，因雨還會下，呼籲市民朋友要加強戒備，水利局跟區公所都有準備沙包，有需要的市民可前往索取。
三和里長楊添和表示，成功東路168號附近、學田路便行巷、榮泉里三榮十六路91號前，從昨晚開始，就有水溝堵塞情形，直到凌晨4時開始，就有不少戶進水，原因有可能是後面山坡，因大雨將大量的泥沙沖刷下來，堵住了水溝，才導致地勢較高的部分淹水，反而較低的部分沒淹水。
三和里成功東路168號，有住戶表示，住了3、40年都沒發生過淹水，以前頂多水溝稍微滿起來而已，從凌晨開始，水就灌了進來，越來越高，最深時達到近30公分，大家半夜起來掃水掃了一整晚，後來區公所有調來抽水機幫忙抽水，室內水才漸漸退去，但雨還一直下，有點擔心。
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