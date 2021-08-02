中華代表團近日在東京奧運奪下好成績，選手群表現亮眼，更讓全台掀起東奧熱，總統蔡英文更頻頻致電恭喜選手，對此，藍委李德維直言，「疫苗空窗期」已經山雨欲來，這或許就解釋了蔡英文為什麼要化身「蔡主播」，全民心繫奧運，就能延緩疫苗空窗的民怨爆發，甚至能掩護高端「暗渡陳倉」。

李德維今（1日）在臉書發文表示，東京奧運賽程進入最後一週，感謝所有選手的精湛表現，真的從你們身上得到太多，也學到太多了，但是相較於選手的成就，與此同時，「疫苗空窗期」已經山雨欲來，AZ疫苗即將在第4輪施打後告罄，莫德納疫苗第5輪上場，但也僅有不到百萬劑。

李德維感嘆，結果就是300多萬等待第一劑莫德納的民眾不知要等到猴年馬月，已經接種第一劑莫德納的民眾的第二劑也沒有著落，而已經接種第一劑AZ的很多民眾，第二劑也不知道在哪，然後繞了一圈，還是繞回了民進黨政府最初的劇本，要逼使民眾只能選擇高端疫苗，還不只於此，伴隨著恐慌即將重新襲來的，還有各種不公義，李認為，這或許就解釋了蔡英文為什麼要化身「蔡主播」，全民心繫奧運，就能延緩疫苗空窗的民怨爆發，甚至能掩護高端「暗渡陳倉」。

看到台灣選手們的表現，李德維直言，很棒沒錯，但是播報請交給主播與記者，錦上添花的越洋電話，打過就好。張羅更多疫苗，更快到貨，才是蔡英文的責任，與當務之急。

針對疫苗恐不足的情形，指揮中心指揮官陳時中7月28日在記者會上表示，目標10月底全台覆蓋率要達到6成來看，可能會遇到三大難題，分別是民眾施打疫苗的意願，接種能力和疫苗數量夠不夠。而目前看來疫苗進貨量比較會是問題，不過他們會努力掌握進貨的速度，避免接種速度變慢。