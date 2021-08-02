勞動部今(2)日公布最新勞雇雙方協商減少工時(無薪假)事業單位統計，總計家數4388家，實施人數5萬6687人，較上周再增加709家，人數增加1萬1714人，家數與人數再創下疫情以來新高，住宿餐飲、運輸倉儲仍是衝擊第一線。勞動部表示，近幾周人數雖大量增加，但幅度上已有稍微下降，配合疫情警戒的降級，往好的方向的確可期，但仍需要一段時間。

根據勞動部統計，本周增加最多的產業別為住宿餐飲，較上周增加183家、5242人，而運輸倉儲業增加23家、2890人，其他如批發零售、支援服務業(旅行社為主)等也都是疫情以來的重創產業。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，這次住宿餐飲、批發零售還是增加許多，雖然疫情警戒已經降到二級，雙北餐廳還無法內用，其他縣市即使開放了也還是很小心，因此餐飲受到的影響其實仍在持續；住宿方面，大家出去玩還是很小心，住宿旅館等說的預約額滿，其實也都是人數降載後的「額滿」，下榻的並非常態可收住人數。

黃維琛說，這次運輸倉儲的人數增加許多，比較特別的是的大多反映在客運業，觀光受到衝擊，許多跑高速公路的客運因而實施減班休息；此外，市區公車受分流辦公影響，搭乘人數也減少許多，降二級後民眾因為擔憂密閉空間的染疫風險，很多人還是使用自己的交通工具為主，但隨著疫苗接種率持續上升，加上9月開學，上班族與學生搭乘公車的人數預計會上升。

批發零售包含精品、成衣、戶外用品、金飾專櫃、服飾配件等因為疫情下民眾出外機會少，消費機會也減少，也都受到不小影響。

黃維琛指出，雖然近幾周增加的減班休息人數都有1萬出頭，也有雇主持續申請延長減班休息，然而綜觀幅度上已有稍微下降，但是短期內大幅下降不太可能，但還需要一段時間，目前多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日。