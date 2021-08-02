美律(2439)第二季毛利率在產品組合不佳下，摔下1成大關，展望第三季，為揚聲器傳統旺季，加上TWS(無線藍芽耳機)有大陸手機品牌出貨，第三季營收、毛利率將相較第二季成長，日系、美系外資也對美律出具最新研究報告，日系外資維持買進評等、目標價126元，美系外資維持目標價105元、評等中立。

日系外資表示，美律第二季每股獲利0.52元，符合預期，單季毛利率9.6%，則低於預期，造成毛利率疲軟的主要原因為IC晶片短缺、不利的產品組合，以及新台幣升值，美律第二季業外收益達2.32 億元，則來自合資企業以及補貼收入。

日系外資表示，美律認為IC晶片短缺會延續到下半年，但美律持續確保更多的零組件，也嘗試提前下單，美律預計因零組件短缺衝擊到全年耳機成長率約10%。展望第三季，美律預計Audio耳機預估出貨持平；娛樂用耳機因為有新品，未來幾季會持續大量出貨；通訊用因為IC缺料關係，第三季出貨會下滑，通訊用為中低階產品，影響較大，Gaming、TWS都也會成長，產品組合將與第二季度相似，毛利率也將進一步改善。長線則看好美律在新業務的滲透，包括蘋果產品、SiP(系統級封裝)，以及視頻會議，維持買進評等、目標價126元。

美系外資表示，IC晶片短缺仍然是最大的風險，恐會到明年第一季才會緩解，主要缺貨的元件有MCU(微控制處理器)、DSP(數位訊號處理)、MOSFET(金氧半場效電晶體)、音頻編解碼器、傳感器、PMIC(電源管理IC)、NOR Flash等，在缺貨衝擊下，將影響美律全年耳機出貨約10%，但對揚聲器業務沒有影響，且美律在業界為龍頭廠商，故在採購上較具優勢。

美系外資表示，美律越南廠受到越南疫情衝擊較小，目前美律Gaming耳機也從高階慢慢切到中階，第三季也加入兩家中階客戶，美律因為有越南廠，所以在成本更有競爭力，美律越南廠可將爭取未來3年內產能達25%。

美系外資表示，美律預計第三季營收將相較第二季成長，揚聲器因旺季出貨成長，將抵銷因IC晶片缺貨所衝擊耳機產品，毛利率也將微幅成長，主要是出貨大陸手機品牌TWS(無線藍芽耳機)，預計美律第三季每股獲利落在2.2元，將美律2021年每股收益上調15% 至5.3元，主要來自蘇州美特業務的轉強，但2022年每股收益則依舊預估7.5元，維持美律目標價105元、評等中立。

美律第二季營收81.69億元，季增加5.62%、年增加26.74%，主要是因為耳機、揚聲器供貨增加；稅後純益為1.11億元，季增加429%、年減少63.37%，每股獲利0.54元，單季毛利率為9.59%，季減少0.54個百分點、年減少5.94個百分點，主因為耳機產品受到缺料衝擊，加上產線稼動率低(創2018年第二季以來低點)。