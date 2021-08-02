明尼亞波里斯（Minneapolis）聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周日表示，對高度傳染性Delta變種病毒傳播的擔憂，可能減緩美國勞動力市場的復甦。

卡西卡里在接受CBS節目訪問時表示：「這確實令人們感到擔憂，可能是因為對新冠疫情感到不安，現在仍有700萬至900萬美國人失業」。

他並表示，他之前一直樂觀認為許多人將重返工作，而這仍然是他的基本預測情境，但如果人們對Delta變種病毒疫情感到不安，就可能減緩部分就業市場的復甦。他表示，我們能越快讓人們接種疫苗，就能越快控制住Delta病毒，我們的經濟就會變得越好。

稍早前美國國家過敏和傳染病研究所所長、拜登總統首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，儘管Delta變種導致疫情急速升高，但他認為美國不會走上封鎖的回頭路。不過，他也警告，隨著Delta變種病毒繼續擴散，「情況正在惡化」。

根據路透社所做的分析，過去10天，美國的平均每日新增確診數已幾乎增加1倍，許多州的住院人數也正在激增，但同時接種疫苗的美國人亦有所增加。