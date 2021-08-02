周一芝加哥穀物期價電子盤漲跌互見，其中大豆期貨交易最熱絡月份連續第二個交易日下跌，玉米價格走低，受美國中西部部分地區降雨的打壓，而小麥因世界產量下降的預期而上漲。分析師指出，雖穀物期價回落，但市場仍持謹慎態度，因在價格進一步下跌之前，市場需要更多作物產量改善的證據。

截至台北時間8月2日上午12點15分止，交易最熱絡大豆報1348.75美分，跌0.04%，玉米報544.75美分，跌0.09%，小麥報709.25美分，漲0.78%。(商品行情網)