《商情》天氣好轉 周一大豆電子盤連兩日下跌 12:352021/08/02 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一芝加哥穀物期價電子盤漲跌互見，其中大豆期貨交易最熱絡月份連續第二個交易日下跌，玉米價格走低，受美國中西部部分地區降雨的打壓，而小麥因世界產量下降的預期而上漲。分析師指出，雖穀物期價回落，但市場仍持謹慎態度，因在價格進一步下跌之前，市場需要更多作物產量改善的證據。 截至台北時間8月2日上午12點15分止，交易最熱絡大豆報1348.75美分，跌0.04%，玉米報544.75美分，跌0.09%，小麥報709.25美分，漲0.78%。(商品行情網) 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 鋼筋連4周持平 聯電、台積電帶頭衝 台股早盤漲近百點 #世界 #電子盤 #日下跌 #穀物 #期價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》Q3動能佳 國巨一度填息8成 09:452021/08/02 財經 《商情》需求驟減 國際鐵礦石價格重挫 12:012021/08/02 財經 《晨間解盤》強勢季線 反彈先看月線(倫元投顧提供) 08:542021/08/02 財經 豐興本周盤價全面維持平盤 10:442021/08/02 財經 《國際經濟》7月PMI 韓連10月擴張、日回升可期 11:102021/08/02 財經 《電腦設備》艾訊Q2獲利近3年半低點 H2拚持穩向上 12:012021/08/02 財經 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:442021/08/02 財經 《商情》供應擔憂 鋁價上周五攀升觸及3年紀錄高點 09:282021/08/02 財經 《鋼鐵股》不鏽鋼8月續漲 台廠營運添利 12:182021/08/02 財經 電子股奮起 法人：8月主流換這兩大族群 10:522021/08/02 財經 《期貨》三大期指全面開高 8月台指期飆139點 09:112021/08/02 財經 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 糟了！晶片業再爆新危機 關鍵設備交貨竟大延期 - 財經 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 - 產業財經 - 旺報 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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