PCB廠育富(6194)股東會通過配息1.5元，並完成董事改選，由於全球新冠肺炎疫情未止，育富下半年訂單狀況還不錯，下半年業績可望比上半年好。

育富今天舉行股東會，育富主要產品為應用於桌上型PC、平板NB、Wifi通訊及網通設備產品的4層到10層板，廠區在大陸惠州，實際產出約50萬平方米到60萬平方米，新冠肺炎疫情之下遠距生活需求暢旺，109年合併營收為15.1億元，且產品組合優化及產線自動化效益顯現，營業毛利為3.04億元，年成長16.48%，合併毛利率為20.17%，年增3.08個百分點，稅後盈餘為1.43億元，年成長19.17%，每股盈餘為2.4元。

受到材料價格高漲影響，育富(6194)第1季毛利率受到不小影響，連帶單季稅後盈餘為727萬元，年減55.5%，單季每股盈餘為0.12元，累計前6月合併營收為7.6億元，年成長14.76%；由於全球新冠肺炎疫情未止，育富下半年訂單狀況還不錯，下半年業績可望比上半年好。

今天舉行股東會也完成董事改選，新任董事為劉永幹、周志恒、許俊彥、鴻錦投資公司代表人黃琦雯、順楹投資公司代表人蕭元亮；新任獨立董事為謝炎盛、張福星、諶清。