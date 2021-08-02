Netflix今日與百聿數碼(6622)合作，將百聿數碼推出的旗艦懸疑影集《華燈初上》推上全球舞台，這部由林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿領銜主演的高規格台灣影視內容，搶先釋出直逼「時尚大片」的主視覺與全新劇照。總製作人林心如表示，《華燈初上》能在Netflix獨家播出，讓全球190個國家與地區的影迷看到這部戲，也讓全球觀眾有機會認識台灣的地方文化。

百聿數碼表示，首部自製影集就能跟全球最大的娛樂平台合作，將《華燈初上》推向國際，是整個團隊最一開始的共識，明年也會持續推出高質感的影集，希望華語影視作品能夠在全球觀眾的選擇中佔有一席之地。

《華燈初上》由百聿數碼找來總製作人林心如攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲，與電影名導連奕琦，耗時4年籌備劇本，斥資千萬實景拍攝，還原1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景，全劇集結實力堅強的華麗卡司。