生產「蘋果西打」飲料的大西洋股份有限公司前總經理孫幼英，涉嫌為挽救旗下企業的財務危機，掏空大西洋公司逾億，一審將孫徒刑9年6月，上訴後，台灣高等法院審理中，她說自己年紀逾70歲有罹患新冠肺炎之風險，求免到派出所報到，高院駁回。可抗告。

孫幼英說，她年逾70歲，如今台灣新冠肺炎疫情嚴峻，她年事已高屬於罹患新冠肺炎之高危險族群，倘仍需於每週二、五至派出所報到，不僅徒增罹患新冠肺炎之風險，且對於本案迅速終結亦無助益，爰請求免除報到之處分。

高院認為，孫幼英涉非常規交易罪、特別背信罪等罪遭判刑9年6月，並應沒收及追徵犯罪所得新臺幣1億852萬多元，且經原審法院裁定限制出境、出海，並命每週二、五至派出所報到，高院也在今年7月16日裁定延長她出境、出海8月。

合議庭認為，孫幼英犯罪名法定刑非輕，且經原審判處重刑及沒收高額犯罪所得如上，衡諸人情之常，堪認被告主觀上有甚強之畏罪逃亡動機，為能定時掌握被告行蹤，確保被告並未逃亡，有命她告定期至派出所報到之原因及必要，駁回她的聲請。