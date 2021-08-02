劉姓男子在張采婕的紛絲專頁下方留言，指稱張賣的豬肉是萊豬，2日上午遭警方通知到案，他認為林昶佐支持萊豬，支持者也賣萊豬。（圖／李文正攝）

網友指「豬肉公主」賣萊豬挨告 應曉薇：林昶佐蒐證告選民速度快

北市劉姓男子在「豬肉公主」張采婕紛絲專頁，留言「閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」遭控妨害名譽，2日上午中正一警分局，傳喚劉男到案，他表示是合理懷疑豬肉妹賣得是萊豬，並稱立法委員林昶佐是挺萊豬，他的團隊賣的一定是萊豬。

台北市議員應曉薇陪同劉男到警局，並指稱：「劉只是不滿「豬肉妹」護航林昶佐，合理豬肉妹賣的是萊豬，這樣就被告了！」劉7月3日在臉書貼文，隔天林昶佐在臉書上說，會幫忙豬肉妹蒐證，7月9日就接到要製作筆錄的電話，速度這麼快，是不是告人也要搞特權，並稱「林昶佐你不要人前說要檢討，人後囂張跋扈，幫豬肉妹告你的選民」。

網路暱稱劉祥國的男子貼文「豬肉妹、被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」粉絲專頁署名「采婕（東門信義肉舖）」隨即回應「我已經截圖搜證下來了，我們警局見！」

應曉薇更指出，既然萊豬是政府核准進口，就代表萊豬沒有問題，就算賣萊豬，也不會構成誹謗名譽的問題，更何況豬肉妹是支持林昶佐，合理懷疑是賣萊豬也沒有錯。

劉男更指出，林昶佐以前太陽花運動反黑箱，現在所做的事情都是黑箱，真的是「吃台灣人夠夠」，現在幫支持者告小市民的速度倒是蠻快的，並向林昶佐喊話，不要躲在後面，出來直接和人民直球對決。

中正一警分局表示，全案依法通知劉姓男子到案說明，製作筆錄後將會函請地檢署後續偵辦，而劉男製作筆錄約1小時隨即離去。