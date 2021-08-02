國家實驗研究院今天舉行國家太空中心新任主任布達典禮，由陽明交通大學機械工程學系特聘教授吳宗信教授接任。他表示，希望可以為台灣建構更完整的太空科技基礎能量，同時戮力促進太空產業供應鏈成形與新創太空事業的蓬勃發展，迎接正在萌芽的太空經濟。

吳宗信是台大機械系學士、碩士，1994年取得美國密西根大學航空太空工程博士學位，1995年返台進入行政院太空計畫室籌備處（國研院太空中心的前身）擔任副研究員，1998年進入合併前的交通大學機械系任教，曾任機械熱流與製造研究中心主任、ARRC前瞻火箭研究中心創始人兼主任，被稱為「火箭阿伯」。

吳宗信的專長為現代系統工程、混合式火箭燃燒推進、稀薄氣體動力學模擬、低溫電漿物理化學模擬、電漿醫學、大氣電漿應用及平行科學計算，發表學術論文及研討會論文近400篇，曾獲科技部傑出研究獎（航太技術）及未來創新技術獎。

國研院長吳光鐘期勉吳宗信能以豐富的學界與業界經驗，帶領太空中心持續在太空科技領域中成長，更上一層樓。吳宗信表示，太空科技是國家積極發展的重點項目，科技部正在推動《太空發展法》，太空中心會積極協助科技部研擬子法，迎接正在萌芽的太空經濟。