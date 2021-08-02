鬼月（農曆7月）即將來臨，今年「鬼門開」落在8月8日父親節，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，5大鬼月時期的飲食禁忌，包含少吃生魚片、梨子、鴨蛋、冰塊，同時吃飯時，勿把筷子插在飯上，以免招陰引來衰事連連。

▍1.少吃生魚片

鬼月切記少吃生魚片，因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，如果是喜歡登山溯溪或在野外烤肉的朋友，應避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

▍2.晚上不吃梨子

在鬼月期間，飯後水果盡量別選梨子，因為「招梨來」如同台語諧音「招你來」，若在晚上吃梨子，容易招來好兄弟。另外，也別在鏡子前方吃梨子，否則容易看見好兄弟。

▍3.不吃鴨蛋

在民俗上，很多人會將鴨蛋與米飯放在碗裡，再插上筷子變成「腳尾飯」，加上，古人在墳前祭拜後，會把鴨蛋殼放在墳墓上，因此台語有俗話「到蘇州賣鴨蛋」。小孟老師表示，建議鬼月不要吃鴨蛋，容易招陰。

▍4.筷子勿插在飯上

吃飯時，記得不要把筷子插在飯中，否則就像把香插進香爐，恐招來好兄弟，小孟老師提醒，「尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月要盡量避免這樣的狀況發生。」

▍5.不要含冰塊

炎炎夏日不少人會透過吃冰塊消暑，但鬼月不建議含冰塊，因為「冰塊」兩字在分別去除左邊部首後，會變成「水鬼」，若是住家離河堤或海邊很近的人，容易引誘水鬼前往，務必格外謹慎。