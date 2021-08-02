說到床事，人人都有不同性癖好，但日前Dcard一名女網友心裡卻因此留下了陰影，因為她玩交友軟體遇到奇葩砲友，雙方於男生租屋處準備上演火熱戲碼時，女網友突然感到下體有異，於是手往下一摸驚覺「這老兄居然想把他的蛋塞進來」，砲友超乎想像的舉動，瞬間讓女網友錯愕不已，穿上衣服馬上就逃離現場，並上網PO文抱怨，痛批對方把她當鳥巢，「以為在孵蛋嗎？」

根據臉書「Dcard出社會」昨（1）日分享的貼文內容，一名女網友本來開開心心透過交友軟體約砲，但就在她前往男方住處，2人吃完飯情慾流動、準備交手時，原PO突然感到「下面」不對勁，對方似乎很想把「某個東西」塞進去，但一直失敗，起初女網友以為是男生性經驗不足，所以伸手下去幫忙，但她萬萬沒想到「我竟然摸到的是蛋！」

面對炮友「塞蛋嘿咻」的奇特行為，原PO驚呆之餘當場興致全無，直呼「這位老兄居然想把他的蛋塞進來，我瞬間乾掉，比薩哈拉沙漠還乾的那種」，接著就立馬穿上衣服離開現場，後來還越想越生氣，PO文痛罵「沒想到竟然遇到把我當成鳥巢的人，我的媽啊整個傻眼到爆。」

由於該砲友的「性趣」鮮少耳聞，因此不少網友看了都嘖嘖稱奇，還展開一連串的熱議，其中有人打趣歪樓的表示「人家他的性敏感點就不長在龜頭長在蛋蛋上嘛」、「我想知道他的蛋有多長」、「搞不好他只是要先塞跳蛋吧」、「我看到鳥巢真的笑炸，也許真的要孵一孵才看得到鳥」，另外也有人惡趣味提出反擊，建議原PO「應該等他放進來，妳再用力夾緊，這樣他以後就不會有這種想法了」但有了這次怪誕的經驗，原PO坦言自己暫時無法約砲了，因為她一想到蛋蛋就心有餘悸，慾火全消。