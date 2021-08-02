59歲香港歌手黃耀明今(2日)驚傳遭到廉政公署拘捕，疑似是因為涉及2018年立法會補選，現已獲准保釋，而先前因47人初選案正遭羈押的區諾軒，也在獄中被拘捕。

據《東網》報導，廉政公署之前接獲投訴，指有人涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》而展開調查，經徵詢律政司意見後，起訴2018年立法會補選香港島地方選區候選人、34歲的區諾軒及59歲歌手黃耀明。

2018年3月11日香港舉行立法會補選，港島區有4名參選人，分別市區諾軒、伍廸希、任亮憲及陳家珮，最後由區諾軒勝出。而黃耀明曾於同年3月3日出席區諾軒造勢大會獻唱，還呼籲大家投票給區諾軒。

之後區諾軒把現場的影片分享在社群，之後把黃耀明表演的貼文申報為其選舉廣告，因此黃耀明涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，向他人提供娛樂以誘使他人投票給該候選人，對此，他回應「今早被拘捕，現已保釋。」

黃耀明出道40年，是香港著名歌手，早年以樂隊「達明一派」主唱身分為人所識，2012年在演唱會中公開出櫃。