疫情趨緩，振興內需、強化民生消費將為最大功課，外界則有普發現金的聲浪出現；傳出行政院「振興五倍券」規畫擬採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，最快9月推出。對此，民眾黨立委蔡壁如今在臉書痛批，「民進黨到底在堅持什麼？為什麼要背離民意？」

蔡壁如在臉書指出，所有民調都說，高達7成以上民意要求普發現金，金門縣也已經宣布先發3000元現金，疫情穩定之後再考慮振興，地方立委、議員、首長，最了解基層民意，民進黨到底在堅持什麼？在糾結什麼？至於政府說，發現金民眾會拿去存起來，她認為，但是現況是「生食都無夠，哪有通曝乾？」更何況，對基層民眾來說，經濟效益只是一堆冷冰冰的數字，民眾在乎的是生活過不過得下去。

蔡壁如進一步指出，現在要的是紓困，很多紓困4.0孤兒沒有被補助到，這些人命懸一線，需要「排富發現金」及時雨，政府要發振興劵，我想要問的是「什麽時候能達到每人兩劑的群體免疫？」、「會不會又引發第二波疫情大爆發？」

最後，蔡壁如說，台灣目前疫苗覆蓋率3成3，政府不應該這時候鼓勵民眾報復性消費，英、美等國疫苗覆蓋率高達7、8成，還是爆發Delta變種病毒，就算民眾把現金存起來也是預防疫情再度爆發的保命財，若排富發現金，排除前三成所得最高家庭，每人普發一萬元，大概需要1680億，和民進黨政府五倍券相比是「領得快、領得多、免群聚」。