三星（Samsung）自2011年開始推出Galaxy Note系列手機，不僅以超過當時智慧型手機螢幕尺寸許多的型態推出，還加上了S Pen，獨樹一格。自推出以來，因獨特的使用體驗，累積不少死忠粉絲。以往三星都會在下半年推出新一代Galaxy Note，但先前官方已證實，今年確定不會有Galaxy Note新品。近日向來鎖定報導三星相關新品資訊的外媒，因此在請願網站發起訴求，期待三星能在2022年推出Galaxy Note新機，引來破萬網友支持！

《SamMobile》網站日前在請願網站Change.org發起提案，期待三星能夠在2022年上半年（H1 2022）推出全新的Galaxy Note旗艦手機。提案者指出，他們與全球許多粉絲一樣，都很喜愛Galaxy Note系列手機。雖然很可惜今年三星確定不會推出Galaxy Note新機，但是如果改到2022年推出也很不賴。他們表示，非常期待三星可以持續保留所有的旗艦（手機）產品線，讓使用者可以有更多不同的選擇，讓喜愛不同（三星手機）產品線的粉絲都能開心。

《SamMobile》網站發起期待三星2022年再度推出Galaxy Note手機的請願。（摘自Change.org）

如今，這一項請願案已經吸引超過27000名網友支持，並不在少數。針對這項請願，有網友Jan Hudecek表示身為一個Galaxy Note系列的資深粉絲，對於三星（今年）取消推出此系列，改推可折疊螢幕手機的策略覺得很失望；網友Joshua Alexander則表示對可摺疊手機不感興趣，請（三星）可以持續推出令人驚豔的Note系列手機。很顯然，就是專愛Galaxy Note系列手機粉絲仍是大有人在。

根據三星在2020年8月在台推出Galaxy Note20系列時的報導，時任台灣三星電子總經理的李大成指出（2020年12月，三星宣布，台灣三星電子總經理李大成（Dustin Lee）將升任三星電子行動通訊事業部產品行銷策略處大中華地區負責人。台灣三星電子總經理一職將由鄭泳煥（Kevin Jung）接任），Galaxy Note系列在台累積銷售量已達近320萬，可見在台粉絲數量也相當驚人。

不過，請願提案只能表達部分網友的想法與意見，會否影響三星官方決策，只能聽天由命。畢竟在2020年初也有網友請願三星不要再使用Exynos處理器，能在全球市場使用一樣的中央處理器與影像感測晶片（目前累積請願者約有4萬8千多人），但也不見三星改變策略。

上述《SamMobile》網站發起讓Galaxy Note系列在2022年重出江湖的請願，特別提到三星有可能是因為晶片短缺的問題，才在今年取消Galaxy Note系列。由於三星並未將話說死（三星沒有表明未來不再推出Galaxy Note系列），因此若是疫情趨緩，舒緩了晶片短缺（或其他）的供應鏈問題，以Galaxy Note系列長期累積的用戶基礎來說，三星應該不會輕易放棄這條產品線。