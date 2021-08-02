受惠產品組合轉佳，愛普(6531)第二季毛利率、營業利益率優於預期，美系外資針對愛普出具最新研究報告指出，看好愛普第三季在圓堆疊晶圓(WoW)持續樂觀下，營收、獲利持續成長，維持愛普加碼評等、目標價900元。愛普今股價開高走高，一度大漲約9.5%，衝上799元，距離800元大關僅差臨門一腳。

美系外資表示，愛普第二季財報表現優於預期，毛利率、營業利益率季、年均增，這要歸功於產品組合的改進。愛普第二季毛利率為46%，主要是歸功於產品組合更佳抵銷新台幣升值。

展望未來，美系外資表示，預計在綜合知識產權的推動下愛普盈利將持續增長，在物聯網需求加溫下，預計將帶動愛普晶圓堆疊晶圓(WoW)營收在2021年、2022年強勁成長121%、33%，故維持其加碼評等、目標價900元。

美系外資表示，看好愛普將持續受益物聯網市場成長帶動圓堆疊晶圓(WoW)，預計單季營收季增9%、年增長115%，毛利率落在 44.5%左右，每股獲利為6.6元，季增加12%、年增長294%。

愛普上半年營業收入28.6億萬元，累計上半年淨利8.06億元，基本每股盈餘10.89元。