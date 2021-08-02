曾參與韓綜《花漾爺爺》的75歲男星金容建今（2日）被韓媒《Dispatch》踢爆對小39歲女友A某「射後不理」，上月24日被以強制墮胎未遂罪起訴，對此，金容建回應會盡最大努力對女方和孩子負責。而他的影帝兒子《與神同行》河正宇則稱是爸爸的私事，所以本人不太清楚，沒什麼能回答。

報導中指出，雙方是在2008年某韓劇殺青宴上認識，目前已交往13年，一直保持的良好的關係，直到今年3月A某告訴男方懷孕的消息，但金容建反對她把孩子生下來，他說是因為考量到現實層面，覺得自己年事已高，無法好好照顧，便要求對方墮胎，A某認為自己已經躲躲藏藏地談戀愛長達13年，大罵金容建自私又沒責任感，「他的餘生很重要，但一個女人的人生也很重要」，演變成法庭鬥爭。

金容建也透過律師表示，他一聽到女方懷孕非常慌張，在5月時將此事告知2個兒子河正宇、車賢宇，2人紛紛驚呼「真是了不起啊，是需要祝福的事情」，非常支持老爸，因此金容建也在5月末表達會盡全力支持A某生下孩子的意願，想和A女解開誤會，並稱「比起現在自己的情況，A某和胎兒的健康更重要」，但A某在懷孕後2個月受到的傷害太大，所以拒絕溝通，將一切交給律師處理。