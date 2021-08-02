后里區24歲男工程師足跡包括麗寶Outlet Mall、惹鍋后里店、大慶夜市等。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

后里區24歲男工程師足跡包括麗寶Outlet Mall、惹鍋后里店、大慶夜市等。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市1日新增1例本土新冠肺炎確診病例：后里區24歲男性工程師（案15785），由於其關聯性不明，台中市衛生局持續擴大疫調與接觸者匡列採檢，2日再新增匡列採檢5人，累計匡列採檢人數達46人，其中44人為陰性2人採檢中。

疫調顯示，該名確診的后里區24歲男工程師7月18日與友人至麗寶Outlet Mall，19日接種AZ疫苗第一劑，23日出現喘不過氣的症狀，當日曾搭乘台鐵2203與2042車次往返后里與大慶，28日曾至惹鍋后里店用餐，29日出現發燒、腹瀉、全身無力，30日搭乘台鐵3207、3238車次往返后里與大慶，並至大慶夜市用餐，當日至醫院看診就醫，經採檢確診，目前住院隔離治療。

針對此個案，中市流行疫情指揮中心已匡列14名接觸者居家隔離與採檢，14採檢全為陰性，自主健康管理對象從27人擴增為32人，其中30人陰性、2人檢驗中。