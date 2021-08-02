一群男子騎乘機車於愛三、仁四路口徘徊、滯留。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆廟口夜市重新開張，周末夜晚不平靜，位在愛四路上某間鐵板燒店驚傳遭多名男子持西瓜刀闖入，警方接獲通報立即出動快打部隊，現場人員一哄而散，店家表示，無需協助，單純與友人有誤會在店內討論。警方在附近攔查2名可疑男子，並於車廂內查獲開山刀，依違反社會秩序維護法移請基隆地院裁罰。

據了解，今天凌晨零時許，基隆廟口附近聚集2批人馬，一群約6名男子開著車在愛四路上停留，先是在某間鐵板燒店外叫囂，再持西瓜刀衝進店內，疑似感情糾紛發生爭執，另一群則騎乘機車於愛三、仁四路口徘徊、滯留，由於助陣人馬愈來愈多，引起附近民眾注意，立即報請警方到場。

廟口夜市攤商指出，當時看到有男子持刀進入鐵板燒店內，情緒相當激動，但不清楚發生何事，因鐵門緊閉無法看到裡頭是否有人挨打。基隆市警局第一分局接獲通報，立即出動快打部隊趕往現場，但現場聚集人員聽到鳴笛聲，紛紛從店內散去，鐵板燒店家向員警表示，沒有人受傷，無須協助，單純是店員與其友人之間有誤會，才會到店內討論，並無大礙。

警方在事發附近守望、設置攔查點，發現有一群人聚集在愛三、仁四路口，其中胡姓男子、林姓男子騎乘機車形跡相當可疑，員警將2人攔下盤查，駕駛人同意並自動打開機車置物箱受檢，發現裡頭藏有一把開山刀，林男坦承是自己所有，並聲稱是要幫友人助陣談判。

警方依法將二人帶回派出所偵辦，詢問後，全案依違反社會秩序維護法移送基隆地方法院裁處。基隆市警第一分局呼籲，任何聚眾暴力滋事案件，絕對迅速立即處置，嚴正執法，讓市民有更安全的居住環境。