《怪你過分美麗》將在中天娛樂台播出。(中天娛樂台提供)

秦嵐在《怪你過分美麗》飾現代職場女性。(中天娛樂台提供)

已故藝人高以翔主演的電視劇《怪你過分美麗》明(3日)起在中天娛樂台播出，該劇由他與秦嵐主演，高以翔飾演律師，卻有著一顆暖男心腸，戲裡戲外都讓秦嵐難忘。秦嵐劇中飾演大牌經紀人，做事雷厲風行、殺伐果斷，事業從谷底一路爬到巔峰，這類幹練充滿野心的角色對似乎跟秦嵐特別有緣，她在新劇《理智派生活》裡也飾演企業高管，在職場上力爭上游。兩部戲都有著工作中所會遇到人情冷暖的現實橋段，讓現代職場女性看了都感同身受。

秦嵐早期因演出《環珠格格3》知畫一角、《又見一簾幽夢》的綠萍，以「瓊瑤女郎」獲知名度，後來《延禧攻略》端莊賢淑的皇后富察容音，更讓她事業攀上高峰。不只能演古裝劇，秦嵐在時裝劇裡也有個人魅力，她提到在《怪你過分美麗》飾演莫向晚，是她演過的時裝劇中最強勢的一個角色，有很大的挑戰性，必須講話語速非常快，而且是不加思索，腦子裡已經想過八百回，每句話、每步棋都是設定好的，是一個內心非常有數的女人，在她精湛的演技詮釋下，人物調性鮮明完全不拖泥帶水。

秦嵐曾在受訪時談起其實最想演出甜寵戲，談個年下戀之類，現實生活她是可以接受姐弟戀，甚至差10歲內都行，只要思想夠成熟，年齡不是問題。年過40，她也面臨過父母催婚、安排相親，但都沒遇到適合的對象，現在她每天生活非常忙碌，自己一個人也很快樂，所以父母再催也沒有用，而她在《怪你過分美麗》也因忙於工作而被父親提醒不要忘了追尋幸福。

《怪你過分美麗》故事圍繞演藝圈生態，在第一集就灑狗血，知名藝人林湘因失戀吞安眠藥尋死，身為經紀人的莫向晚選擇不把藝人送醫，而是要求執行經紀人幫藝人催吐，台詞裡點出負面新聞對藝人的殺傷力，「藝人自殺、服藥、洗胃，哪個關鍵字傳出去，都會讓所有人垮掉，林湘的事業也會毀得連渣都不剩，就算對生命負責，也不能不計後果。」這場戲讓秦嵐印象深刻，拍攝時她穿著自己親自訂製的紅色套裝，顯現強大氣場，但遇到危機時，卻又是淡定自若，這其中的情緒拿捏，讓她拍的很過癮。該劇於明(3日)晚11點在中天娛樂台開播。