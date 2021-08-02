疫情衝擊就業市場，北市就服處即日起至9月30日舉辦「青銀線上就業博覽會」，媒合 110家企業、提供5843個工作機會，平均薪資3萬6000元，最高月薪職缺有10萬元，成功就業的民眾，也適用「你上工我加薪」就業專案補助，穩定上工3個月再加薪2萬元，勞動局長陳信瑜表示，幫助勞工族群贏得職場中的奧運獎牌！

陳信瑜指出，青銀線上就博會開出6成「無經驗可」的職缺，月薪3萬以上職缺達總體工作機會近7成，釋出的職缺前3大產業為製造業、住宿餐飲業及批發零售業。

陳信瑜指出，「台灣順豐速運」開出月薪最高10萬元的快遞員職缺，另外日商艾鳴網路遊戲、昊盈資訊、台灣富力思泰、北都數位有線電視，也開出月新8萬元的3D、2D遊戲設計師、前端、後端開發工程師職缺。

勞動局表示，永慶房屋、南亞電路板、欣興電子、特力屋、貳樓等16家企業，各別都提供上百個工作機會，另此次兼職的工作機會有702個，平均時薪172元。

勞動局提醒，此次徵才活動採「線上投遞履歷方式」辦理，勞工需先註冊台北就業大補帖網站會員，選擇想應聘公司職缺投遞履歷，企業收到求職者履歷後，如符合企業徵選條件，會再進行聯絡安排面試，成功就業期滿後，再向北市就服處送件申請就業專案補助。

陳信瑜補充，為增加中高齡者勞動參與率，北市6月底也開創北市銀髮職務新創中心，針對餐飲業、服務業、托老托幼業，開發適合銀髮者的職缺及教育訓練、研習課程等，協助勞工族群贏得職場中的奧運獎牌。