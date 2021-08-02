希臘跳遠金牌Miltiadis Tentoglou(中)與銀牌、銅牌古巴選手合影。（路透）

東京奧運男子跳遠金牌2日出爐，本屆有兩人跳得不相上下，希臘選手滕托格盧(Miltiadis Tentoglou)、古巴選手艾切瓦利亞(Juan Miguel Echevarría)同樣以8.41公尺並列最遠，但只能有1個金牌，最後比較兩人當天次佳的成績，滕托格盧以8.15公尺勝過艾切瓦利亞的8.09公尺，摘下希臘本屆第2面金牌！

賽前外界看好古巴選手艾切瓦利亞，他確實也在第3輪跳出全場最佳的8.41公尺，沒想到前幾輪表現不突出的滕托格盧，最後第6輪一舉躍出8.41公尺，登時搶占第一名寶座。艾切瓦利亞因為在第4跳大腿受傷，被迫放棄最後一跳，屈居銀牌。

銅牌也是古巴選手馬索(Maykel Massó)拿下，馬索也是因為中途受傷無力追趕滕托格盧。簡言之，古巴「金包銀」的機會被滕托格盧這一跳給擊碎。艾切瓦利亞在預賽跳出8.50公尺，但是在決賽跳不出來就沒用了。

美國選手貝蒙(Bob Beamon)在1968年墨西哥奧運跳出8.90公尺的奧運紀錄，高懸至今53年無人能及，現代的運動員的營養和鍛鍊方式更進步，居然還是無法勝過以前的選手。另一位美國選手鮑威爾(Mike Powell)在1991年世錦賽跳出新世界紀錄8.95公尺，但他不是在奧運跳出，奧運紀錄仍是貝蒙的8.90公尺。