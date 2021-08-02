北市公布1確診個案 足跡曾到過小王子旅店 13:072021/08/02 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局公布案15789確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市公布1例確診個足跡，案15789在7月31日確診，初判可能感染源為案15713(新北市個案)，與確診者案15774感染源相同，而案15789個案曾到過的「小王子旅店」，已於8／1完成清消，並請相關人員進行自主健康管理。 新北連3天確診個案 都跑健身房 World Gym再傳確診足跡 大安店今起停業3日 #足跡 #小王子旅店 #台灣 #感染源 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 04:102021/08/02 產業財經 雙北World Gym屢爆確診足跡 台北大安店也淪陷 13:262021/08/02 生活 王齊麟自豪沒漏氣 六月虧李洋需要安太座 04:102021/08/02 娛樂新聞 鄭文燦預告桃園今增5確診 追溯20天以人追人查出 10:502021/08/02 生活 南京本輪疫情多位兒童染疫 最小僅8個月大 12:082021/08/02 兩岸 泰國擴大防疫措施 民眾不滿政府抗疫不力 08:092021/08/02 財經 疫情延燒 揚州張家界準封城 04:102021/08/02 全球財經 鞍馬王子李智凱東奧奪銀 華南金加碼獎金100萬元 13:152021/08/02 財經 台中＋1 男工程師打過AZ染疫 04:102021/08/02 地方新聞 后里24歲確診工程師 再匡列採檢5人 12:582021/08/02 生活 涉掏空蘋果西打母公司 孫幼英怕染疫求免派出所報到 法官不准 12:462021/08/02 社會 生活熱門新聞 終於等到了！雙北同步開放餐飲內用 今天下午宣布 - 生活 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 直播》新北＋3決開放餐飲內用？侯友宜下午3點說明 - 生活 第五輪疫苗缺貨 陳時中：不排除把時間再拉長 - 生活 高端疫苗出貨有跳號 陳時中證實：有問題 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。