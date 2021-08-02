台北市公布1例確診個足跡，案15789在7月31日確診，初判可能感染源為案15713(新北市個案)，與確診者案15774感染源相同，而案15789個案曾到過的「小王子旅店」，已於8／1完成清消，並請相關人員進行自主健康管理。