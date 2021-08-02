崑鼎(6803)第二季營收14.04億元，毛利率25.88%，營益率22.78%，歸屬母公司稅後淨利2.34億元，年增15.4%，EPS3.39元；上半年營收28.20億元，毛利率25.31%，營益率22.1%，歸屬母公司稅後淨利4.46億元，年增9.36%，EPS6.45元。崑鼎指出，在廢棄物管理與焚化、廢溶劑回收再利用，以及太陽能光電等三個事業領域繼續努力，讓集團永續發展與跨足國際。

崑鼎表示，在廢棄物管理與焚化方面，除鞏固既有業務外，將開始投入桃園生質能中心建廠後期支援試運轉與接續的O&M工作，引進海外成熟經驗與技術為政府提供綜合性解決方案，積極開發新的機會與參與政府標案。海外部分前進東協、中國大陸與印度，希望能將焚化爐PPP(BOT)模式及成熟的O&M(含ROT)能力複製國外。

廢溶劑回收再利用持續穩定，崑鼎將藉新案再利用資格擴充更多進料來源，以提升整體營運效能，也會針對高科技業開發更多可回收項目。另外，在水資源回收方面，將更進一步整合集團工程資源爭取後續政府再生水計畫多項標案的投資與O&M工作。

國內太陽光電部分，崑鼎則指出，除維持既有場案穩定營運外，業務擴張部分朝擴大開發已復育掩埋場、水面型或其他地面型專案進行，並結合外部合作廠商資源，謹慎評估並主動爭取大型專案開發或O&M商機；海外部分除維持美國光電場穩定營運外，並配合各國綠能法令及政策的完備持續開發主要國家地區及新興市場合適標的。