MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股杰力(5299)今日除息交易，發放現金股利6.5元，今開高震盪，早盤股價最高一度達253元，輕鬆填息。

MOSFET持續喊缺，下半年電子產業旺季，不排除會再進一步調漲，杰力營運可望相較上半年持續成長，也帶動杰力今除息行情火熱，開盤即完成填息。

杰力今年因疫情帶動居家辦公、遠距教學，NB市場持續大好，杰力有70%來自NB，全球5大NB大廠均為杰力客戶，杰力第二季合併營收為7.01億元、季增加21.1%，單季稅後淨利1.69億元、季成長51.4%，每股淨利4.75元，單季毛利率更是衝上43.9%、季增9個百分點。

杰力上半年合併營收達12.51億元、年成長45.0%，累計稅後淨利達2.80億元、年成長86.7%，每股獲利7.89元，上半年毛利率為39.8%、年增加6.7個百分點。

下半年MOSFET市場持續供不應求，加上晶圓成本喊漲，杰力不排除還有漲價計畫，有利於毛利率支撐，產能部分，下半年晶圓、封測產能也均有新產能加入，營運可望較上半年更有動能。