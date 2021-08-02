隨著本土疫情漸穩，車市買氣增溫，7月車市回升至3.8萬台，月增36.3%，惟仍較去年同期衰退13.4%。累計1~7月整體車市銷量25萬9873台，仍年增2.4%。

國內疫情穩定受控，並預期降級在即，消費者看車意願大增；各車商品牌7月展間人流較6月明顯成長3成以上，整體車市買氣也出現明顯回溫，7月總市場回到3萬8064台，雖仍較去年同期衰退13.4%，不過較上月低點回升36.3%。累計前7月整體車市25萬9873台，較去年同期成長2.4%。

此外，豪華進口車品牌在6月大量到港交車之後，7月佔比略減至47.3%，國產車品牌市占率普遍回升，7月市占上升至53.7%。

觀察各品牌表現，龍頭車廠和泰車（2207）雙品牌在7月掛牌數合計1萬2582台，月增57%，年減約2成，市占率33.1%；TOYOTA的COROLLA CROSS在7月銷售增溫，單月領牌衝高至3287台，持續蟬聯全車種及休旅車的銷售冠軍。

中華（2204）雙品牌在7月掛牌數合計3772台，月增9.6%，年減約24%。

7月的前五大品牌車廠，分別為和泰車的TOYOTA品牌、本田HONDA品牌、福特FORD品牌、和泰車的LEXUS品牌、賓士BENZ品牌。

其他品牌部分，包括HONDA及FORD的7月單月掛牌數也都可看出較上個月回溫，分別以2524台及2378台，月增97.2%及64.1%。

進口車部分，台灣福斯汽車創歷史單月新高，7月月掛牌數超過1,600輛，旗下The Tiguan進口休旅單月千輛掛牌數，破紀錄。

就1~7月銷售表現來看，和泰車以8萬4423台續穩居銷售冠軍寶座，市占率32.5%；中華累計掛牌數2萬7837台，較去年同期成長0.9%，市占率10.9%居第二，賓士Benz以1萬7817台，拿下總市場第三大。

展望8月，雖然進入傳統的民俗月淡季，不過，和泰車認為，隨著年輕人消費觀念改變，以及解封後看車人潮持續，加上車廠持續提供優惠方案，預期今年8月汽車總市場將呈現淡季有撐。

車廠觀察，由於遞延買氣仍在，因此，即使6、7兩個月的車市較去年同期明顯衰退，但車廠並未下修今年的全年車市估值。