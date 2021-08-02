行政院「振興五倍券」規劃出爐，規劃採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。對此，國民黨台北市王鴻薇表示，香港已開始發電子消費券，且這已經是香港政府自疫情以來，第二次直接發錢給民眾。

王鴻微今（2日）在臉書發文表示，香港早在去年疫情爆發時，就以直接發現金的方式，給年滿18歲以上的居民每人1萬港幣。而這次更是以電子消費券的方式，香港民眾只要透過當地八達通、支付寶等其它4種支付工具，就可以分批收到5000港幣（台幣約1.8萬）。而且擴大使用範圍，零售、餐飲、服務等實體及網路消費，皆可使用。當地更是有許多廠商配合促銷，提供各式各樣的回饋，甚至也跟上了奧運風潮，只要香港隊得牌，使用消費券就能得到更多優惠。

反觀台灣上一次的「三倍券」，王鴻薇認為，遠遠落後，花費了大量印製成本，還要動用到郵局、超商來發放，且民眾要先拿1000元的現金，才能換到3000元的消費券。不僅金額極低，一來一往等於只有2000元，花錢買消費券也成為世界奇觀。且當初說要刺激數位消費，到最後卻有9成的民眾都是使用實體券。

王鴻薇直言，這次的「五倍券」，不知道蔡政府又要發揮哪些創意，當全世界都在以現金紓困、現金刺激消費時，政府卻一直唱反調，搞出全世界最複雜的紓困、全世界最落後的消費券。王痛批總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，「人民的痛苦，你們到底有沒有看見？紓困即時用現金，振興消費、推動電子支付用電子消費券，香港已經示範給大家看了，你們還要拖多久」？