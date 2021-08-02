衛福部食藥署今天公布高端疫苗的專家審查會議記錄，內容中提到「為確保製造品質一致性，要求高端公司應逐批提供50 L製程原料藥之唾液酸醣基化（sialylated glycan）百分比檢驗結果，直至50 L原料藥製程完成確效」；專家們也認為T細胞免疫反應、抗體持續性與疫苗保護力都應持續進行研究。

根據食藥署公布於官網上的新冠肺炎（COVID-19）疫苗專家審查會議會議紀錄，這場審查會議於7月18日上午10點在食藥署國家生技園區F棟3樓F327會議室召開，會議直到當天下午5點才結束，席中共有8名專家點出該疫苗對變異株的抗體效價降低，10名專家認為審查資料缺乏T細胞的數據，有待後續研究進一步釐清。

本場會議共有21名專家出席，扣除主席不參與投票外，其中有3人通過、15人有條件通過、1人要求補件再議、另有1人不通過。

而根據食藥署所提供的去識別化會議紀錄，專家D指出，疫苗對 WT／D614G／Gamma病毒株的結果較佳，對南非株(beta)及印度株(delta)較差；專家E也認為，本試驗疫苗對部分病毒變異株所產生之中和抗體效價有降低之情形，對delta株的保護力仍有疑慮。

專家G則提出建議，表示COVID-19 病毒株會不斷演變，本疫苗對 beta 及 delta 變異株中和力明顯較弱，且以中和抗體效價推估疫苗療效、臨床保護力 未知，要密切注意國際最新數據。

專家M也說，對於變異株，血清中和抗體有明顯下降，由於目前AE較為輕微(相較其他疫苗)，應進行施打第三劑評估；專家N則提到，中和抗體檢測是評估方法之一，但最終保護力並非全部來自中和抗體，此外還牽涉到變異株問題，因此保護力的橋接還無法完全確定。

專家R也提及，由中和抗體推估，保護效果介於 Moderna 和 AZ 疫苗之間，但 實際保護力未知，對 delta 和 beta 的變異株效果較差。短期使用可接受，長期效果需有更多資料。

針對T細胞提出質疑的則有C、D、H、K、L、M、N、O、T、U等10名專家，專家D指出，目前動物試驗數據(細胞激素表現..等)不易確認 Th1 或 Th2 偏向 免疫反應及抗體依賴性增強，建議廠商釐清。

專家H指出，廠商資料基本上符合 EUA 設定標準，但因為抗體及保護力非線 性關係，代表除了抗體外，可能還有其他的機制產生保護力(例如：T cell)，且現行國際核准之疫苗亦有提供 T cell response 的 評估，應要求廠商後續要提供其他 T cell response 數據。

專家L則說，本疫苗其強項為安全性方面，惟 Th1／Th2 偏向仍需釐清，尤其 是 Th2 跟自體免疫有關。針對第一期臨床試驗中觀察到部分受 試者 ANA (antinuclear antibody) 陽性之現象，雖處於低濃度且 無症狀，仍應持續追蹤這些個案其血中 ANA 後續之數值變化。

專家O也指出，往後如何繼續積極完成第三期試驗，且 EUA 核准開始疫苗施打 後，有很多機會執行觀察性研究，例如：中和抗體效價持續性、 T cell response 數據，應要求廠商確實執行而非僅是建議。

此外，另有A、B、T、U等專家對製程提出疑慮，專家A表示，依據廠商提供 2 L 和 50 L 批次間的比對試驗結果，除2批次唾液酸醣基化程度(sialylated glycan ％)與其他批次結果有差異外，其餘批次的結果相近，建議廠商持續監測疫苗批次醣基化程度，以確認合理的允收範圍，並藉由適當的關鍵製程管控機制，確保批次間一致性。

專家T則說，有關製程規模放大後生產之唾液酸醣基化（sialylated glycan）百分比修飾程度 差異，廠商初步提供證據說明唾液酸不影響原料藥的免疫原性，惟仍建議應以臨床試驗來證明此疫苗之安全性與有效性。此外，建議廠商仍應導入適當之製程管控措施，建立可接受之重組15抗原之唾液酸化醣質體後修飾百分比範圍，以達到批次間品質一致性。