馬達加斯加檢察總長拉扎菲亞里沃尼今天宣布，已逮捕5名現役將軍和高階警官等21人，他們都與暗殺總統拉喬利納（Andry Rajoelina）未遂案有關。

法新社報導，拉扎菲亞里沃尼（Berthine Razafiarivony）在記者會中說：「目前為止，已有21人被捕，並接受調查。」

起初有6人因涉嫌參與此案被捕，包括2名法國公民。

拉扎菲亞里沃尼表示，在最近這起逮捕行動中，有12名現役軍警人員遭逮捕，其中「包括5名將軍、2名上尉、5名士官」。

她也提到，被捕的那些人中，有4人是國內外退休的軍警人員，另有5人是平民。

據拉扎菲亞里沃尼所言，有關當局沒收了20萬9300 歐元（約新台幣705萬元）、兩輛汽車和一把獵槍。

馬達加斯加多月來局勢動盪，不僅報導該國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的記者受到威脅，這個非洲島國的南部饑荒也愈來愈嚴重，近來又傳出暗殺總統陰謀。

47歲的拉喬利納在軍方的支持下，2009年3月首度由拉瓦羅馬納納（Marc Ravalomanana）手中奪下政權。

他在2018年12月舉行的大選中擊敗拉瓦羅馬納納，但那場選舉被控有舞弊行為。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1100802