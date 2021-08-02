核二廠2號機日前發生急停，原能會查竟是因控制室值班人員移動座椅不慎碰觸開關的壓克力保護罩肇禍。國民黨立院黨團今開記者會質疑，為什麼核電廠防護如此嚴密的控制開關，可以因為清潔人員搬動椅子而誤觸？是不是為了掩蓋事實，害怕被追究責任，而編出如此鬼扯的謊言？

國民黨團總召費鴻泰指出，核二廠二號機主控室，正常而言，有嚴密的人員管制及非常嚴謹的標準作業程序，作業區紅線以內其他人可以隨意進入嗎？安全管制線內清潔人員可以隨意進入嗎？核電廠開關有安全防護罩且有多重保險，防護罩下有強力磁鐵吸附，是那麼容易轉動的嗎？

費鴻泰質疑，今年6月1日核二廠二號機因主汽機控制閥疑似動作異常而降載95％，6月3日才緩步升載至接近滿載。7月27日事件與6月1日主汽機控制閥疑似異常，兩者有關聯性嗎？

費鴻泰進一步指出，依台電內部人員的說法，管制線內是不能有任何椅子進入管制區的，平常的要求就是如此。控制開關上都有壓克力罩保護，且有強力磁鐵吸附，請問如何輕易開啟？國民黨團將安排考察核二廠，要求台電給大家一個完整的解釋。

黨團書記長陳玉珍表示，今年五月跳電時台電說有人誤觸開關，這次七月份的跳電原因歸咎於清潔人員清掃時誤觸開關。台電的說法「沒有最扯，只有更扯，扯上加扯。」這次如此快速的讓核二廠恢復供電，是不是不敢告訴國人，台灣是否真的是缺電？台電跟原能會要給全民一個說法。