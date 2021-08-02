監察院國家人權委員會成立滿1周年，時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開線上記者會批評，監院仍未提出《國家人權委員會職權行使法》送至立院審查，導致人權會業務執行成果不彰，預算執行率低落。且行政院鎮壓太陽花學運，打學生的警察至今還找不到，也沒看到人權會調查，讓人失望。

陳椒華指出，《監察院國家人權委員會組織法》第2條明定，人權會的職權包含有對侵害人權或歧視事件進行調查、研究檢討國家人權政策政策等等。但截至今年7月7日，預算計畫經費執行率僅46％，連一半都不到。

邱顯智說，監院去年提出《國家人權委員會職權行使法》修法草案，結果要審查時，監院又自行撤回，至今仍無再提案。王婉諭說，監院遲遲不將相關修法草案送至立院排審，讓人權會根本無法好好做事。

邱顯智等人批評，2014年3月23日發生行政院鎮壓學運學生事件，對人權造成侵害，但打學生的警察到現在都找不到，也遲遲都沒看到人權會開啟調查。

邱顯智等人表示，現行《集會遊行法》對人權保障不足的檢討，多年來無論是立法院朝野立委，或是民間專家學者，都多次呼籲應該修法，以集會遊行權思維為出發點，轉型成《集會遊行保障法》，然而，此案也未見人權會提出修法建議。

邱顯智等人說，監院現在要把人權會的職權行使規定訂在《監察法》中也可以，但應該落實人權會委員職權，落實當初設立的初衷。